Kallað eftir því að yfirmenn Heimis í Írlandi segi af sér eftir helgina

rska knattspyrnusambandið, FAI, sætir harðri gagnrýni eftir landsleik Írlands gegn Ísrael í Þjóðadeildinni og hafa stjórnmálamenn úr Sinn Féin, Social Democrats og Græningjum hvatt stjórn sambandsins til að íhuga stöðu sína.
Írland vann leikinn 3-0 í Debrecen á sunnudag með mörkum frá Troy Parrott, Adam Idah og Jack Moylan. Daginn áður hafði írski hópurinn setið á fjögurra klukkustunda fundi um hvort liðið ætti yfirhöfuð að mæta til leiks. FAI staðfesti að „verulegur meirihluti“ leikmanna hefði að lokum kosið að spila.
Markvörðurinn Gavin Bazunu dró sig hins vegar úr hópnum og sagði að það samræmdist ekki sannfæringu hans að taka þátt í leiknum í ljósi ástandsins á Gaza.
Joanna Byrne, þingmaður Sinn Féin, sagði leikmennina hafa verið skilna eftir í mjög erfiðri stöðu og gagnrýndi að ábyrgðin hefði verið færð yfir á þá. Daniel Ennis hjá Social Democrats tók í sama streng og hefur kallað eftir afsögn stjórnar FAI.
FAI hefur hins vegar bent á að sambandið hafi áður ákveðið að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart UEFA. Sú ákvörðun var samþykkt á aukafundi í júlí með 68 prósentum atkvæða.
Deilunum lauk ekki með leiknum. Adam Idah er sagður hafa orðið fyrir kynþáttaníði úr stúkunni, en UEFA ætlar ekki að rannsaka málið þar sem sérstök ásökun um kynþáttafordóma var ekki lögð fram við dómara á meðan leik stóð.
Liðin eiga að mætast aftur í Serbíu næsta sunnudag, þar sem leikurinn verður fyrir luktum dyrum.