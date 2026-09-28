Ísraelskur grínisti hvetur til árása á Írland eftir tapið gegn Heimi og hans lærisveinum

Ísraelskur grínisti og áhrifavaldur hefur fengið mikla gagnrýni eftir færslu sem hann birti í kjölfar 3-0 taps Ísrael gegn Írlandi í Þjóðadeildinni.
Guy Ivgi, sem segist á samfélagsmiðlum tengjast stafrænni varnarskrifstofu Ísrael, birti færslu þar sem hann vísaði til árásar árið 2024 þegar þúsundir símboða Hezbollah-liða sprungu í Líbanon.
„Jæja, það er kominn tími til að virkja símboðin sem við dreifðum um Írland,“ skrifaði Ivgi eftir leikinn. Færslan hefur vakið mikla gagnrýni sem fyrr segir.
Mikill hiti var í kringum leik Ísrael og Írlands, eins og flestir vita. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, fékk til að mynda að heyra það frá Ísraelum fyrir að tala um að þeir væru að fremja þjóðarmorð.