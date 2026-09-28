Hefur ekkert gaman af því að vera orðinn frægur - „Ég hef ekki lengur neitt einkalíf“

Vozinha, markvörður Grænhöfðaeyja, varð ein af óvæntustu stjörnum heimsmeistaramótsins í sumar en segir frægðina hafa kostað sig frið og einkalíf.
Hinn fertugi markvörður fór inn í mótið sem tiltölulega óþekktur leikmaður úr portúgölsku B-deildinni en frammistaða hans vakti gríðarlega athygli.
„Ég hef misst friðinn og róna. Ég hef ekki lengur neitt einkalíf, eða að minnsta kosti miklu minna en áður,“ sagði Vozinha við The Observer.
Hann segir einföldustu hlutina nú orðna erfiða. „Ég fer út eða á veitingastað og það er alltaf einhver sem vill mynd eða eiginhandaráritun. Eða verra, einhver er að taka mig upp.“
Grænhöfðaeyjar heilluðu marga á HM og komust í 32-liða úrslit þar sem liðið fór með Argentínu í framlengingu. Vozinha var lykilmaður og varði meðal annars sjö skot í markalausu jafntefli gegn Spáni.
Fyrir mótið var hann með um 50 þúsund fylgjendur á Instagram. Eftir leikinn gegn Spáni voru þeir orðnir nærri tvær milljónir og í lok mótsins 29,5 milljónir.
„Ef ég mætti velja á milli lífsins sem ég á núna og þess sem ég átti áður myndi ég velja gamla lífið,“ sagði Vozinha.
Eftir HM gekk hann til liðs við Colo-Colo í Síle og hefur meira að segja fengið nýja tegund sæsnigils nefnda eftir sér.