Hafa enn nokkuð góða trú á Íslandi þrátt fyrir vonbrigðin um helgina

Íslenska karlalandsliðið mátti þakka frábærri framgöngu markvarðarins Hákonar Rafns Valdimarssonar fyrir að tapa ekki á heimavelli gegn Eistlandi, sem er í 127. sæti heimslista FIFA, í fyrsta leik C-deildar Þjóðadeildarinnar. Ísland fær tækifæri til að svara annað kvöld.
Leiknum við Eistland á laugardag lauk með 1-1 jafntefli í Laugardalnum, en Hákon varði vítaspyrnu gestanna og tvær tilraunir þeirra úr dauðafærum. Á sama tíma var sóknarleikur Íslands hægur og bitlaus, þó nokkur færi og hálffæri hafi litið dagsins ljós.
Ísland mætir Lúxemborg í öðrum leik sínum í Þjóðadeildinni ytra annað kvöld og þarf liðið að sýna sannfærandi frammistöðu og sækja sigur þar. Búlgaría er einnig í riðlinum en efsta lið hans fer beint upp í B-deild og tryggir sér að öllum líkindum sæti í umspili um sæti á EM 2028.
Veðbankar hafa nokkuð góða trú á íslenska liðinu gegn Lúxemborg, en stuðull á sigur liðsins á útivelli á Lengjunni er 2,17. Hann er 2,85 á sigur Lúxemborg og 3,04 á jafntefli.
Ísland mætir svo Búlgaríu hér heima á laugardag og Eistum á ný ytra á þriðjudaginn í næstu viku.