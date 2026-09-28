Fyrrum aðstoðarmaður Arteta vakið athygli en er óvænt hættur

Carlos Cuesta er hættur sem þjálfari Parma eftir eitt og hálft ár í starfi. Ítalska félagið segir ákvörðunina hafa verið tekna í sameiningu.
Cuesta, sem er aðeins 31 árs gamall, tók við Parma árið 2025 eftir að hafa starfað sem aðstoðarmaður Mikel Arteta hjá Arsenal, en hann hafði vakið mikla athygli í því starfi. Þetta var hans fyrsta starf sem aðalþjálfari.
Parma segir að eftir samtal hafi báðir aðilar komist að þeirri niðurstöðu að ekki væru lengur forsendur fyrir áframhaldandi samstarfi, meðal annars vegna ólíkrar sýnar á þróun liðsins.
Cuesta gerði vel með Parma á sinni fyrstu leiktíð í fyrra og skilaði liðinu í 13. sæti Serie A. Það situr nú í 15. sæti eftir fimm leiki.