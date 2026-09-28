Fyrirliði Ísraels ósáttur með Íra - „Auðvitað hata þeir okkur og við erum ekki hrifnir af þeim“

Manor Solomon, fyrirliði Ísraels, var harðorður í garð írsku landsliðsmannanna eftir 3-0 tap Ísraels gegn Írlandi í Þjóðadeildinni í Debrecen í Ungverjalandi.
Mikil spenna hafði verið í kringum leikinn. Írsku leikmennirnir klæddust svörtum sorgarböndum „til minningar um öll þau líf sem hafa tapast í átökunum“ og horfðu niður á meðan þjóðsöngur Ísraels var leikinn. Liðin tókust ekki í hendur fyrir leik og fyrirliðarnir Dara O'Shea og Solomon gerðu það heldur ekki við uppkastið.
Solomon sagðist eftir leik hafa verið ósáttur við hegðun Íranna.
„Þeir sögðu alls konar vitleysu við okkur í leiknum. Ég vil ekki tala um þá. Ef ég segi það sem mér finnst yrði ég líklega settur í bann í nokkra leiki,“ sagði Solomon.
„Auðvitað hata þeir okkur og við erum ekki hrifnir af þeim.“
Hann bætti við að hann hlakkaði mikið til síðari leiks liðanna og sagði að Ísrael myndi mæta allt öðruvísi til leiks. Solomon sagði jafnframt að framkoma Íranna við þjóðsönginn skipti hann litlu máli og lýsti stolti yfir því að leika fyrir Ísrael.
Írland vann leikinn 3-0 eftir mörk Troy Parrott, Adam Idah og Jack Moylan í fyrri hálfleik.
Markvörðurinn Gavin Bazunu hafði áður dregið sig úr írska hópnum fyrir leikina gegn Ísrael. Hann sagði ákvörðunina byggða á þeirri skoðun sinni að það væri rangt að taka þátt í ljósi þess sem hann kallaði voðaverk á svæðinu og tók sérstaklega fram að afstaða sín beindist ekki gegn ísraelsku eða gyðingum.
Írsku leikmennirnir kusu eftir fjögurra klukkustunda fund að spila leikinn en deilur voru innan hópsins.