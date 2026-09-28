Fornir fjendur tókust hart á í gær - Ödegaard haltraði út í rútuna eftir leik

Martin Odegaard var allt annað en sáttur eftir að Bernardo Silva sparkaði aftan í ökklann á honum undir lok leiks Noregs og Portúgals í Þjóðadeildinni.
Atvikið átti sér stað í uppbótartíma þegar Portúgal vann 2-1 í Osló. Odegaard hafði komið boltanum frá sér þegar Bernardo kom seint inn í návígið og sparkaði aftan í vinstri fót Arsenal-fyrirliðans.
Bernardo fékk gult spjald fyrir brotið, en Odegaard taldi brotið mun alvarlegra.
„Þetta á ekki heima á fótboltavelli,“ sagði Odegaard við norska sjónvarpsstöðina TV2 eftir leikinn.
Hann sást kvarta ítrekað við Bernardo og haltraði síðar í átt að liðsrútunni rúmri klukkustund eftir leikslok.
Bernardo var spurður um atvikið eftir leik. „Hvaða tæklingu?“ svaraði hann fyrst áður en hann bætti við.
„Þetta er fótbolti, vinur.“
Þeir tveir þekkja vel hvor til annars úr ensku úrvalsdeildinni, en Bernardo lék í níu ár með Manchester City áður en hann gekk til liðs við Real Madrid í sumar.