Farsími og tóbak fundust í fangaklefanum - Gæti fengið dóm vegna þess

Joey Barton gæti misst ýmis réttindi í fangelsi eftir að farsími og tóbak fundust að sögn í klefa hans við leit.
Barton, sem er 44 ára og lék meðal annars með Manchester City, Newcastle og QPR, situr nú í gæsluvarðhaldi í HMP Liverpool.
Samkvæmt The Sun var klefi hans leitaður af spillivarnardeild fangelsisins og fundust þar bannaðir hlutir, þar á meðal sími og tóbak. Barton er sagður neita sök.
Heimildir blaðsins fullyrða jafnframt að verið sé að kanna hvort aðrir fangar hafi þrýst á Barton að geyma hlutina fyrir sig. Þar sem hann sé þekktur einstaklingur geti það gert hann að skotmarki innan fangelsisins.
Barton gæti engu að síður átt yfir höfði sér refsingu innan fangelsisins, svo sem skerðingu á sjónvarpsaðgangi, líkamsrækt, vinnuúrræðum og tíma utan klefa.
Fangelsisyfirvöld hafa staðfest að fangar sem eru teknir með bannaða hluti geti átt yfir höfði sér ákæru, lengri fangavist og missi réttinda.
Barton situr í gæsluvarðhaldi vegna ákæru um alvarlega líkamsárás í mars.