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Fá leyfi til að byggja rándýran leikvang

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 29. september 2026 07:30

Roma hefur fengið formlegt leyfi til að byggja nýjan 60 þúsund manna heimavöll í ítölsku höfuðborginni. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina er um 1,4 milljarðar evra.

Völlurinn verður byggður í Pietralata, um tíu kílómetra frá Stadio Olimpico, þar sem Roma spilar heimaleiki sína í dag. Framkvæmdir eiga að hefjast snemma árs 2027 og stefnt er að því að völlurinn verði tilbúinn árið 2029.

Borgarstjórinn Roberto Gualtieri segir nýja völlinn verða stórt skref fyrir fótboltann í borginni og verkefnið muni einnig fela í sér mikla uppbyggingu á svæðinu. Meðal annars verður stór almenningsgarður byggður samhliða vellinum.

Vonast er til þess að nýi völlurinn verði einn af keppnisvöllum EM 2032, sem fer fram á Ítalíu og í Tyrklandi.

Roma mun áfram spila á Stadio Olimpico þar til framkvæmdum lýkur en félagið deilir vellinum með Lazio.

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