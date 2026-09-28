Drullar yfir fréttamann ríkissjónvarpsins vegna fréttar um Haaland - „Talar með rassgatinu“

Stale Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, er allt annað en sáttur við Jan Petter Saltvedt, blaðamann NRK, vegna ummæla hans um Erling Braut Haaland.
Saltvedt hélt því fram að Manchester City hefði haft áhrif á þá ákvörðun að Haaland mætti ekki á blaðamannafund norska landsliðsins fyrir leikinn gegn Portúgal. Fréttir um að City hefði verið fundið sekt um 114 af 115 ákæruliðum í meintum fjárhagsbrotum félagsins höfðu þá nýlega litið dagsins ljós.
Solbakken segir ákvörðunina alfarið hafa verið sína, þar sem hann óttaðist að City-málið myndi taka alla athyglina frá landsleiknum.
„Ég get lofað ykkur því að Saltvedt talar með rassgatinu. Ég hef ekki rætt við nokkurn hjá Manchester City um fjölmiðlamál síðan Erling fór þangað frá Dortmund,“ sagði Solbakken.
Hann gekk svo langt að bjóða Saltvedt að skoða síma sinn og Morten Skjonsberg, fjölmiðlafulltrúa norska landsliðsins, til að sannreyna að engin samskipti hefðu átt sér stað.
„Þetta er lygi og gengur líka gegn því hver ég er. Hann má fá símann minn og símann hans Skjonsberg og lesa öll skilaboð, tölvupósta og símtöl. Þá sér hann að þetta er lygi.“
Andreas Schjelderup og Fredrik Aursnes mættu á blaðamannafundinn í stað Haaland. Noregur tapaði leiknum gegn Portúgal svo 1-2.