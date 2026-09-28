Chelsea reynir aftur - Verðmiðinn hækkað og samkeppnin aukist

Chelsea ætlar sér að reyna aftur að kaupa Lamine Camara, miðjumann Monaco, í janúar.
Chelsea reyndi að fá hinn 22 ára gamla Camara undir lok félagaskiptagluggans í sumar eftir að Enzo Fernandez var seldur en kaupin gengu ekki í gegn að lokum. Félögin höfðu þá náð saman um 47 milljóna punda kaupverð.
Chelsea hefur þó ekki gefið vonina um að fá Camara upp á bátinn og ku hafa fylgst náið með hverri mínútu sem hann hefur spilað með Monaco síðan glugganum var lokað.
Crystal Palace, Brighton og Newcastle hafa einnig áhuga á Camara en Monaco mun líklega fara fram á hærri upphæð í janúar en félagið gerði í sumar.