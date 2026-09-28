Carrick fær æfingaleik fyrir luktum dyrum - Andstæðingurinn í eigu Ratcliffe

Manchester United mun nýta landsleikjahléið til að spila æfingaleik gegn Lausanne-Sport fyrir luktum dyrum.
Bæði félög eru undir eignarhaldi Sir Jim Ratcliffe, sem á hlut í United og er jafnframt eigandi svissneska félagsins í gegnum Ineos.
Samkvæmt The Telegraph verður leikurinn spilaður á næstu dögum, en nákvæm dagsetning, tímasetning og staðsetning hafa ekki verið gefin upp.
Michael Carrick tók formlega við United eftir gott tímabil sem bráðabirgðastjóri á síðustu leiktíð, en liðið hefur byrjað tímabilið illa. United situr í 12. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir fimm leiki og er einnig úr leik í deildabikarnum.
Lausanne hefur sömuleiðis átt erfitt uppdráttar og situr á botni svissnesku úrvalsdeildarinnar eftir fimm töp í fyrstu níu leikjunum.
Æfingaleikurinn gefur Carrick tækifæri til að vinna nánar með þeim leikmönnum sem eru ekki í landsliðsverkefnum.