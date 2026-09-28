Arnar segir margt jákvætt við leikinn gegn Eistum en skilur að enginn nenni að tala um það

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari segir leikmenn Íslands gera allt til að reyna að ná árangri. Hann segir margt gott mega taka úr jafnteflinu við Eistland um helgina.
Íslenska landsliðið olli miklum vonbrigðum gegn Eistlandi í fyrsta leik í C-deild Þjóðadeildarinnar hér heima á laugardag og tókst ekki að vinna. Nú er liðið komið út til Lúxemborgar þar sem það spilar annan leikinn af fjórum í þessum landsleikjaglugga.
„Það verða einhverjar breytingar, eðli málsins samkvæmt. Albert er ekki að spila og þetta er fjögurra leikja gluggi,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag, aðspurður hvort hann myndi gera breytingar á liði sínu. Albert Guðmundsson meiddist í leiknum við Eista.
Sem fyrr segir voru úrslitin við Eistland, og spilamennskan að mörgu leyti, engan veginn ásættanleg.
„Ég held að margir hafi bara ekki verið 100 prósent upp á sitt besta, kannski bara 90 prósent og það er bara ekki nóg á svona stigi. Þeir voru kannski 100 prósent í pressu, eða öðru en svo vantaði eitthvað í einu mómenti og það skilur bara milli feigs og ófeigs í þessum bransa.
Við hlupum eins og ég veit ekki hvað, áttum geggjaðar pressur sem enginn hefur áhuga á að tala um og geggjuð móment í okkar uppspili sem enginn hefur áhuga á að tala um. Og ég skil það, fólk vill fá úrslit núna,“ sagði Arnar.
„Mér finnst eins og menn vilji þetta of mikið. Við erum að vinna og hlaupa og stundum missum við kannski örlítið hausinn í að velja mómentin til að pressa því við förum all-in í allt.“