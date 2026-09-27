Tuchel ætlar ekki að svara símtölum frá þjálfurum

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segir að hann muni ekki taka tillit til óska knattspyrnustjóra í ensku úrvalsdeildinni þegar kemur að leiknotkun landsliðsmanna í næstu leikjum.
England mætir Tékklandi í Prag á þriðjudag eftir 3-2 tap gegn Spáni um helgina.
„Ég tek ekki símtöl frá stjórum í úrvalsdeildinni. Ég hringdi aldrei sjálfur í landsliðsþjálfara þegar ég var félagsliðsþjálfari,“ sagði Tuchel.
Hann segir það fráleitt að hvíla leikmenn eingöngu til að gera félagsliðum greiða.
„Af hverju ætti ég að gefa leikmönnum þau skilaboð að það sé í lagi að stíga til baka eða hvíla sig í einum leik? Það væri brjálæði.“
England hefur misst fimm leikmenn úr hópnum vegna meiðsla, þar á meðal Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo og Tino Livramento.
Tuchel segir markmiðið einfalt: England ætlar að vinna næsta leik.