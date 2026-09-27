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Salah mun ekki spila á þriðjudag - Undirlagið á vellinum ástæðan

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 28. september 2026 07:30

Mohamed Salah, fyrirliði egypska landsliðsins, mun ekki taka þátt í leik liðsins gegn Suður-Súdan í undankeppni Afríkukeppninnar á þriðjudag.

Ástæðan er gervigrasið á Juba Stadium. Egypska knattspyrnusambandið og landsliðsþjálfarinn Hossam Hassan tóku þá ákvörðun að hvíla hinn 34 ára gamla Salah til að draga úr áhættu á meiðslum.

„Það var ákveðið áður en leikurinn gegn Angóla fór fram að Mohamed Salah myndi ekki spila gegn Suður-Súdan vegna undir­lagsins,“ sagði í yfirlýsingu sambandsins.

Salah lék allan leikinn þegar Egyptaland gerði markalaust jafntefli við Angóla á föstudag en ferðaðist ekki með hópnum til Suður-Súdan.

Ekki liggur fyrir hvort hann muni taka þátt í vináttulandsleik gegn Suður-Afríku næsta sunnudag.

Salah leikur nú með Trabzonspor eftir að hafa yfirgefið Liverpool í sumar og hefur byrjað mjög vel í Tyrklandi með sjö mörk í átta leikjum.

 

 

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