Salah mun ekki spila á þriðjudag - Undirlagið á vellinum ástæðan

Mohamed Salah, fyrirliði egypska landsliðsins, mun ekki taka þátt í leik liðsins gegn Suður-Súdan í undankeppni Afríkukeppninnar á þriðjudag.
Ástæðan er gervigrasið á Juba Stadium. Egypska knattspyrnusambandið og landsliðsþjálfarinn Hossam Hassan tóku þá ákvörðun að hvíla hinn 34 ára gamla Salah til að draga úr áhættu á meiðslum.
„Það var ákveðið áður en leikurinn gegn Angóla fór fram að Mohamed Salah myndi ekki spila gegn Suður-Súdan vegna undirlagsins,“ sagði í yfirlýsingu sambandsins.
Salah lék allan leikinn þegar Egyptaland gerði markalaust jafntefli við Angóla á föstudag en ferðaðist ekki með hópnum til Suður-Súdan.
Ekki liggur fyrir hvort hann muni taka þátt í vináttulandsleik gegn Suður-Afríku næsta sunnudag.
Salah leikur nú með Trabzonspor eftir að hafa yfirgefið Liverpool í sumar og hefur byrjað mjög vel í Tyrklandi með sjö mörk í átta leikjum.