Roy Keane lætur Cole Palmer heyra það - Segir þetta vera vandamálið

Roy Keane, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, gagnrýndi Cole Palmer harðlega eftir að leikmaður Chelsea dró sig úr enska landsliðshópnum vegna líkamlegra vandamála.
Palmer, 24 ára, hafði leikið allar 90 mínúturnar í 3-0 tapi Chelsea gegn Brentford skömmu áður en hann dró sig úr landsliðsverkefninu.
„Ef menn halda að hann ætli að lyfta Englandi upp á næsta stig og vinna titla, þá geta þeir gleymt því,“ sagði Keane hjá ITV.
„Mér líkar við Palmer, hann er hæfileikaríkur strákur, en hann er með alltof margar slæmar venjur að mínu mati.“
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, hefur einnig viðurkennt að tíðar fjarvistir Palmer séu vandamál.
„Hann missir af alltof mörgum tækifærum,“ sagði Tuchel og bætti við að erfitt væri fyrir leikmann að heilla landsliðsþjálfarann þegar hann væri ekki með hópnum.
England tapaði 3-2 gegn Spáni á Wembley um helgina.