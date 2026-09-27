Knattspyrnustjarna reynir að sækja sér aur á Onlyfans

Lola Gallardo, markvörður Atletico Madrid og fyrrverandi landsliðskona Spánar, hefur tilkynnt um samstarf við OnlyFans.
Hin 33 ára gamla Gallardo segir markmiðið vera að gefa stuðningsmönnum betri innsýn í líf sitt innan sem utan vallar.
„Kvennafótboltinn nýtur sífellt meiri vinsælda og þetta er ótrúlega spennandi tími til að vera hluti af honum,“ sagði Gallardo í myndbandi á samfélagsmiðlum.
Hún segir enn mikið verk óunnið þegar kemur að því að færa stuðningsmenn nær leikmönnum og sögunum á bak við íþróttina.
Á OnlyFans ætlar Gallardo meðal annars að sýna frá daglegu lífi sínu sem atvinnumaður, ásamt öðrum áhugamálum eins og tísku, matargerð og padel.
Gallardo á 38 landsleiki að baki fyrir Spán og hefur tekið þátt á tveimur heimsmeistaramótum. Hún vann einnig Meistaradeildina með Lyon en leikur nú með Atletico Madrid.
Hún og eiginkona hennar, Cristina Vicente, eiga jafnframt von á sínu fyrsta barni.