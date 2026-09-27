Hefur tapað tæplega 22 milljörðum sem hann hafði þénað - Segir þetta hafa gerst

Roberto Carlos, fyrrverandi landsliðsmaður Brasilíu og goðsögn hjá Real Madrid, segist hafa tapað nær öllum þeim peningum sem hann þénaði á knattspyrnuferlinum.
Hinn 53 ára gamli Carlos greindi frá þessu á Portugal Football Summit og sagði vandamál tengd fjölskyldu og fyrrverandi umboðsmanni hafa haft gríðarleg áhrif.
„Ég lenti í vandræðum með fólk sem skildi mig eftir með ekkert. Vegna umboðsmanna og fjölskyldumála tapaði ég 99 prósentum af öllu sem ég hafði unnið mér inn í fótboltanum,“ sagði Carlos.
Auður Brasilíumannsins hefur verið metinn á um 133 milljónir punda á ferlinum.
Carlos sagðist sjálfur hafa gert mistök og hvatti yngri leikmenn til að læra af reynslu sinni.
„Ég gerði mistök og þess vegna bið ég yngri leikmenn um að gera ekki sömu mistök.“
Carlos varð heimsmeistari með Brasilíu árið 2002 og naut gríðarlegrar velgengni með Real Madrid.