Haaland með klásúlu - Getur farið frá City ef þetta gerist

Erling Haaland er ekki með sérstakt ákvæði í samningi sínum við Manchester City sem gerir honum kleift að yfirgefa félagið sjálfkrafa ef það fellur úr ensku úrvalsdeildinni.
Þetta fullyrðir spænska blaðið Sport í kjölfar frétta um að City hafi verið fundið sekt um stóran hluta þeirra 115 brota sem félagið var ákært fyrir vegna meintra brota á fjármálareglum úrvalsdeildarinnar.
Endanleg viðurlög hafa þó ekki verið ákveðin og City er sagt ætla að áfrýja niðurstöðunni.
Haaland skrifaði undir níu og hálfs árs samning við City í janúar 2025 sem gildir til ársins 2034. Samningurinn er sagður vera gríðarlega verðmætur og Norðmaðurinn með um 500 þúsund pund í grunnlaun á viku.
Ef City yrði á endanum dæmt niður um deild gæti því félagið áfram verið í sterkri samningsstöðu gagnvart Haaland, þótt slíkar aðstæður myndu óhjákvæmilega vekja spurningar um framtíð hans hjá félaginu.