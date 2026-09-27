Áföll fyrir bæði Liverpool og Manchester United

Manchester United og Liverpool fengu slæmar fréttir úr landsleikjahléinu þegar Patrick Dorgu og Cody Gakpo þurftu báðir að fara meiddir af velli.
Dorgu byrjaði með Danmörku gegn Wales í Þjóðadeildinni en þurfti að yfirgefa völlinn eftir um hálftíma vegna meiðsla.
Gakpo entist enn skemur með Hollandi gegn Serbíu. Liverpool-maðurinn fór af velli eftir aðeins 17 mínútur og var skipt út fyrir Ruben van Bommel.
Bæði félög bíða nú eftir nánari upplýsingum frá læknateymum landsliðanna.
Liverpool hefur þegar þurft að glíma við annað meiðslahögg í hléinu þar sem Alexander Isak yfirgaf sænska landsliðshópinn eftir þunga tæklingu í leik gegn Rúmeníu.
Sænska knattspyrnusambandið lýsti meiðslum Isak þó sem minniháttar.
Liverpool mætir Manchester City eftir landsleikjahléið og vonast því til að bæði Gakpo og Isak verði klárir í þann stórleik.