Æðstu menn hjá City munu mæta á erfiða fundi í vikunni

Forráðamenn Manchester City munu á næstu dögum mæta nokkrum af hörðustu gagnrýnendum félagsins á meðan beðið er eftir opinberri niðurstöðu í máli félagsins vegna meintra brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Framkvæmdastjórinn Ferran Soriano er væntanlegur á fund European Football Clubs í Kaupmannahöfn þar sem málið verður líklega mikið til umræðu.
Samkvæmt The Sun hefur óháð nefnd fallist á megnið af helstu málatilbúnaði úrvalsdeildarinnar, en City bíður enn formlegrar birtingar niðurstöðunnar og mögulegra viðurlaga. Félagið hefur gefið til kynna að það kunni að áfrýja.
Arsenal, Manchester United og Tottenham eru meðal félaga sem eru sögð íhuga skaðabótakröfur ef niðurstaðan verður City í óhag.
Javier Tebas, forseti La Liga, hefur jafnframt gagnrýnt City um árabil og ítrekaði um helgina að hann telji að félög eigi að keppa innan sambærilegs fjárhagsramma og eftir sömu reglum.