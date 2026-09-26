Þetta hefur þjóðin að segja í kvöld - „Hvernig ætlar Arnar Gunnlaugs að gaslýsa mig núna?“

Íslenska karlalandsliðið hóf leik í C-deild Þjóðadeildarinnar í dag gegn Eistum í Laugardalnum.
Ísland var betri aðilinn í fyrri hálfleik þó Eistar hafi fengið gott færi til að komast yfir, en Hákon Rafn Valdimarsson varði vel í markinu.
Undir lok fyrri hálfleiks brutu Strákarnir okkar svo ísinn þegar Andri Lucas Guðjohnsen stangaði glæsilega fyrirgjöf Hákons Arnars Haraldssonar í netið.
Hákon Rafn þurfti aftur að taka á honum stóra sínum snemma í seinni hálfleik og í kjölfarið fengu gestirnir svo víti. Hákon varði spyrnuna hins vegar frábærlega.
Þegar útlit var fyrir að íslenska liðið væri að taka völdin á vellinum á ný jafnaði Maksim Paskotsi metin fyrir Eista með skallamarki.
Frammistaða Íslands í kjölfarið var fremur döpur og liðin skiptu með sér stigunum. Arfaslök byrjun á Þjóðadeildinni gegn lágt skrifuðu liði Eistlands.
Hér má sjá brot af því sem þjóðin hafði að segja yfir leiknum.
hef miklar áhyggjur af íslenskum fótbolta.
— Özzi (@ozzikongur) September 26, 2026
Hvernig ætlar Arnar Gunnlaugs að gaslýsa mig núna
— Brynjar (@bbking_69) September 26, 2026
A hvaða vegferð er Arnar Gunnlaugsson með þetta lið? Ömurleg spilamennska
— Óskar G Óskarsson (@Oskarsson07) September 26, 2026
Inn á með Gylfa!
— Hörður (@horduragustsson) September 26, 2026
Fraud-fótbolti
— Max Koala (@Maggihodd) September 26, 2026
20 min búnar og ekkert færi gegn Eistum.
Aldrei vekja mig. pic.twitter.com/4jvOqWFYtk
— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) September 26, 2026
Ég er mikill Gunnlágsson maður en guð minn almáttugur þessi leikur...Eigum bara að vera undir, Hákon Rafn er bara redda okkur.. Ég vil ekki vita hvernig staðan væri á móti sterkara landsliði... Með alla þessa sóknarmenn sem við eigum í sterkum deildum en sköpum okkur ekkert..
— Fannar Bjarki Pétursson (@FannarPetursson) September 26, 2026
Versta sem ég hef séð
— Bomban Podcast (@BombaGunni) September 26, 2026
Ísak snær því miður ekki synt mér nógu mikið til að réttlæta að spila með landsliðinu. Samt sama um marga aðra arfaslakur leikur #fotboltinet
— Magnus Bodvarsson (@MBodvarsson) September 26, 2026