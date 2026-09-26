Svona er byrjunarlið Arnars - Stefán Teitur í miðverði

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur opinberað byrjunarlið sitt fyrir fyrsta leik Íslands í Þjóðadeildinni gegn Eistum.
Leikurinn er liður í C-deild Þjóðadeildarinnar, þangað sem Ísland féll í fyrra og ætlar sér nú beint aftur upp í B-deildina. Allar líkur eru á sigur í riðlinum gefi þá þátttökurétt í umspili um sæti á EM 2028, komist Strákarnir okkar ekki þangað í gegnum hefðbundnu undankeppnina.
Það er fátt sem kemur mjög á óvart í byrjunarliði Íslands. Stefán Teitur Þórðarson er í hjarta varnarinnar ásamt Daníel Leó Grétarssyni.
Byrjunarliðið
Hákon Rafn Valdimarsson
Guðlaugur Victor Pálsson
Stefán Teitur Þórðarson
Daníel Leó Grétarsson
Mikael Egill Ellertsson
Jón Dagur Þorsteinsson
Ísak Bergmann Jóhannesson
Hákon Arnar Haraldsson
Albert Guðmundsson
Orri Steinn Óskarsson
Andri Lucas Guðjohnsen