Segir athæfi samfélagsmiðlastjörnunnar það „ógeðslegasta sem hann hefur séð“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Ótrúlegt atvik varð í leik á Taílandi á dögunum þegar Andros Townsend, fyrrum leikmaður liða eins og Tottenham, Everton og Crystal Palace, lenti undir valtara, bókstaflega, er hann var að hita upp.
„Þetta er fyndnasta myndband sem hefur komið út,“ sagði Helgi, en Townsend slasaðist ekki alvarlega. „Það er eins og gæinn sé að reyna að keyra á hann,“ sagði Hörður og hló.
Townsend fer oft ótroðnar slóðir og hefur sýnt frá furðulegu mataræði sínu á samfélagsmiðlum. Hann leggur mikla áherslu á heilsu og til að jafna sig á völtuninni lagði hann sér kjúklingafætur til munns. Það bar árangur sagði hann.
„Til að jafna sig á völtuninni fékk hann sér kjúklingafætur sem voru búnir að hægeldast í einhverri súpu í 8 klukkutíma. Þetta er það ógeðslegasta sem ég hef séð, það var eins og hann væri að éta tær,“ sagði Helgi.
„Ég þarf ekkert að horfa á þetta,“ skaut Hörður inn í.
Þátturinn er í spilaranum.