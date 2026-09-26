Orri Steinn: „Mér fannst spilamennskan mjög góð“

Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirliði var sáttur með spilamennskuna þrátt fyrir svekkjandi 1-1 jafntefli gegn Eistlandi á heimavelli í fyrsta leik C-deildar Þjóðadeildarinnar í kvöld.
„Þeir gerðu okkur erfitt fyrir, voru mikið á sínum teig og vörðust vel,“ sagði Orri við 433.is eftir leik.
„Mér fannst spilamennskan mjög góð. Það er það sem gefur mér smá ró. Spilamennskan yfir allar 90 mínúturnar var mjög fín fyrir utan kannski smá kafla í byrjun seinni hálfleiks, þar sem við misstum smá stjórn,“ sagði hann enn fremur.
Það er leikur gegn Lúxemborg eftir þrjá daga og svo tveir leikir til viðbótar í þessum landsleikjaglugga.
„Það er stutt í leik og mikilvægt að jafna sig á þessum leik líkamlega og andlega.“
Ítarlegt viðtal er í spilaranum.