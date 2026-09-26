Öll augu á Akureyri - Örlögin gætu ráðist þar á næstu dögum

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Það er orðið ljóst að tvö af landsbyggðaliðunum ÍBV, Þór eða KA, falla úr Bestu deild karla.
„Þetta ræðst svolítið í næstu umferð þegar KA mætir Stjörnunni og Þór mætir ÍBV. Liðið sem vinnur þann leik (Þór gegn ÍBV) er enn á lífi,“ sagði Hörður, en KA vann Akureyrarslaginn í síðustu umferð fyrir landsleikjahlé.
„Þetta var sannfærandi sigur KA á Þór í skemmtilegum leik, skemmtileg umgjörð.“
Þór og ÍBV eru í fallsæti. Þór er tveimur stigum á undan Eyjamönnum og tveimur á eftir KA. Það má því segja að bæði lið þurfi sigur til að halda í við KA.
Þór og ÍBV eigast við á Akureyri þann 10. október.
Þátturinn er í spilaranum hér ofar, sem og á helstu hlaðvarpsveitum.