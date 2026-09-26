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DV
433

Ljóst í hvað stefndi strax frá upphafi

433
Sunnudaginn 27. september 2026 12:30
Mynd: DV/KSJ

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.

Víkingur er Íslandsmeistari karla annað árið í röð þó svo að þrjár umferðir séu eftir. 

„Strákarnir í Víkinni geta sett tærnar upp í loft eitthvað fram eftir hausti,“ sagði Helgi áður en Hörður tók við.

„Þetta var eiginlega ljóst eftir 2-3 umferðir, að svona færi. Maður sá ekkert lið eiga séns í þá.

Þeir eru sannfærandi Íslandsmeistarar. Valur, Breiðablik og Stjarnan í veseni en KR þó mjög öflugt, en þeir voru ekki alveg klárir í þetta með þann fjölda marka sem þeir fá á sig.

Svo geturðu bætt við þeim áföllum sem þeir hafa lent í,“ sagði Hörður.

Þátturinn er í spilaranum.

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