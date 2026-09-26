Ljóst í hvað stefndi strax frá upphafi

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Víkingur er Íslandsmeistari karla annað árið í röð þó svo að þrjár umferðir séu eftir.
„Strákarnir í Víkinni geta sett tærnar upp í loft eitthvað fram eftir hausti,“ sagði Helgi áður en Hörður tók við.
„Þetta var eiginlega ljóst eftir 2-3 umferðir, að svona færi. Maður sá ekkert lið eiga séns í þá.
Þeir eru sannfærandi Íslandsmeistarar. Valur, Breiðablik og Stjarnan í veseni en KR þó mjög öflugt, en þeir voru ekki alveg klárir í þetta með þann fjölda marka sem þeir fá á sig.
Svo geturðu bætt við þeim áföllum sem þeir hafa lent í,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.