Jón Dagur: „Þetta eru vonbrigði“

Jón Dagur Þorsteinsson landsliðsmaður var að vonum svekktur með 1-1 jafntefli við Eistland í Þjóðadeildinni í Laugardalnum í kvöld.
„Þetta eru vonbrigði. Við ætluðum okkur að vinna þennan leik. Frammistaðan er líka vonbrigði, mér fannst við ekki skapa nógu mikið af færum og það var ekki eins mikill hraði í spilinu og við ætluðum okkur,“ sagði Jón Dagur eftir leik.
Við taka leikir við Lúxemborg, Búlgaríu og aftur Eistland með þéttu millibili.
„Það er frábært að þetta sé fjögurra leikja gluggi því við þurfum að svara fyrir þetta,“ sagði Jón Dagur, en ítarlegt viðtal við hann er í spilaranum.