Ísak Bergmann: „Þetta var bara erfitt“

Ísak Bergmann Jóhannesson, miðjumaður íslenska landsliðsins, segir afar svekkjandi að hafa ekki náð að vinna Eistland í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar í kvöld. Hann segir þó að ekki megi missa sig í volæði því stutt sé í næsta leik.
„Við erum mjög svekktir. Auðvitað langaði okkur að vinna fyrsta leikinn en þetta var bara erfitt. Þeir vörðust neðarlega, það var erfitt að brjóta þá niður.
Það sýnir kannski hvað við gerðum vel á móti Aserbaídsjan í fyrra, þeir voru í sama pakka en við unnum 5-0. Þegar maður drepur ekki leikinn í 1-0 getur þetta því miður gerst,“ sagði Ísak meðal annars við 433.is eftir leik.
Ísland mætir Lúxemborg í næsta leik og tveir leikir til viðbótar eru svo í þessum landsleikjaglugga.
„Þetta er bara fyrsti leikurinn af fjórum. Leikurinn við Lúxemborg verður mun opnari. Þeir verða á heimavelli og ég held það muni myndast miklu meira pláss.“
Ítarlegt viðtal við Ísak er í spilaranum.