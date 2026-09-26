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Hörmuleg byrjun Íslands í Þjóðadeildinni gegn lágt skrifuðum Eistum

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 26. september 2026 17:55
Getty Images

Íslenska karlalandsliðið hóf leik í C-deild Þjóðadeildarinnar í dag gegn Eistum í Laugardalnum.

Ísland var betri aðilinn í fyrri hálfleik þó Eistar hafi fengið gott færi til að komast yfir, en Hákon Rafn Valdimarsson varði vel í markinu.

Undir lok fyrri hálfleiks brutu Strákarnir okkar svo ísinn þegar Andri Lucas Guðjohnsen stangaði glæsilega fyrirgjöf Hákons Arnars Haraldssonar í netið.

Hákon Rafn þurfti aftur að taka á honum stóra sínum snemma í seinni hálfleik og í kjölfarið fengu gestirnir svo víti. Hákon varði spyrnuna hins vegar frábærlega.

Þegar útlit var fyrir að íslenska liðið væri að taka völdin á vellinum á ný jafnaði Maksim Paskotsi metin fyrir Eista með skallamarki.

Frammistaða Íslands í kjölfarið var fremur döpur og liðin skiptu með sér stigunum. Arfaslök byrjun á Þjóðadeildinni gegn lágt skrifuðu liði Eistlands.

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