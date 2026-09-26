Hákon pirraður þrátt fyrir frábæra frammistöðu sína - Undirbjó sig vel fyrir vítaspyrnuna

„Það er aðallega bara pirringur, þetta var ekki nógu gott. En við verðum að fara yfir þetta og vera klárir á þriðjudaginn,“ sagði Hákon Rafn Valdimarsson landsliðsmarkvörður við 433.is eftir jafntefli við Eistland í Þjóðadeildinni í kvöld.
Hákon var ljós punktur á döpru kvöldi landsliðsins. Hann varði víti í leiknum og tvö dauðafæri Eista.
„Við vorum búnir að fara vel yfir þennan leikmann og hvert hann myndi skjóta. Það var vel gert hjá Fjalari (markmannsþjálfara) að lesa vel í það,“ sagði Hákon um vítið.
Ítarlegra viðtal við Hákon er í spilaranum.