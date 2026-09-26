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DV
433

Hákon pirraður þrátt fyrir frábæra frammistöðu sína - Undirbjó sig vel fyrir vítaspyrnuna

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 26. september 2026 21:42
Mynd: DV/KSJ

„Það er aðallega bara pirringur, þetta var ekki nógu gott. En við verðum að fara yfir þetta og vera klárir á þriðjudaginn,“ sagði Hákon Rafn Valdimarsson landsliðsmarkvörður við 433.is eftir jafntefli við Eistland í Þjóðadeildinni í kvöld.

Hákon var ljós punktur á döpru kvöldi landsliðsins. Hann varði víti í leiknum og tvö dauðafæri Eista. 

„Við vorum búnir að fara vel yfir þennan leikmann og hvert hann myndi skjóta. Það var vel gert hjá Fjalari (markmannsþjálfara) að lesa vel í það,“ sagði Hákon um vítið.

Ítarlegra viðtal við Hákon er í spilaranum.

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