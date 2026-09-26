Hákon Arnar talar hreint út - „Jafntefli á heimavelli gegn slakasta liðinu“

Eins og flestir landsliðsmenn var Hákon Arnar Haraldsson svekktur með jafnteflið gegn Eistlandi í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar í dag.
„Auðvitað, jafntefli á heimavelli gegn slakasta liðinu í riðlinum samkvæmt styrkleikalistanum. Ef við ætlum að vinna þennan riðil verðum við að vinna þennan leik.
Mér fannst við flottir í fyrri en sofnum á verðinum fyrstu 15 í seinni. Það var bara nóg,“ sagði Hákon við 433.is eftir leik.
Dómarinn fór í taugarnar á leikmönnum Íslands.
„Mér fannst flæðið ekki neitt. Hann var alltaf að stoppa, dæmdi á allt og þurfti alltaf að vera með eitthvað tiltal. En við getum ekki kennt dómaranum um að vinna ekki í dag.“
Ítarlega er rætt við Hákon í spilaranum.