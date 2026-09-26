Hafa lagt grunninn að alvöru ríg á Íslandi - „Óskar var bara hreinn og beinn“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Víkingur er Íslandsmeistari karla en KR-ingar ætla sér að taka slaginn við þá næstu ár.
„Það er allavega búið að leggja grunn að einhvers konar ríg sem maður bindur vonir við að verði bara meiri og að samkeppnin verði meiri næsta suma,“ sagði Helgi.
„Óskar var bara hreinn og beinn með það eftir leik að hann hatar Víking, þetta er ekkert flóknara en það, kallaði þá lélega sigurvegara,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.