Gylfi Þór svekktur - „Þurfum að horfast í augu við það“

„Þetta er svekkjandi, sérstaklega eftir að vera 1-0 yfir. Hákon (markvörður) var samt frábær, varði víti og einn á móti einum. Ég held að við hefðum klárað þetta ef við hefðum náð inn seinna markinu,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson eftir 1-1 jafntefli Ísland við Eistland í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar í kvöld.
Gylfi kom inn á þegar korter lifði leiks og var líflegur. Var hann sáttur með sína innkomu?
„Já og nei, ég hefði viljað skora þarna með vinstri og koma mér í betra skotfæri þegar ég missti boltann í lokin. Maður er lítið að spá í því, bara svekktur að ná ekki í þrjú stig á heimavelli. Við þurfum að bjóða upp á betri frammistöðu og betri úrslit, við eru með vel spilandi leikmenn.
Þetta verður þungt næstu klukkutímana. En við þurfum að fara yfir þetta og læra. Við þurfum að horfast í augu við það að það er fullt af hlutum sem þarf að læra. Við setjum ekkert hausinn í sandinn,“ sagði Gylfi.
Ítarlegt viðtal er í spilaranum. Næsti leikur Íslands er ytra gegn Lúxemborg á þriðjudag.