Gylfi Þór lofsyngur Albert Guðmunds

Albert Guðmundsson fór meiddur af velli eftir tæpan hálftíma leik í jafntefli Íslands við Eistland í Þjóðadeildinni í gær. Liðið saknaði hans sárt.
„Hann er einn besti leikmaðurinn í liðinu, frábær tæknilega og býr til fullt af stöðum, dregur varnarmenn í sig með því að snúa og hlaupa á menn, hann opnar leikinn.
Það var mjög svekkjandi að sjá hann fara út af snemma,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson, sem kom inn á sem varamaður í leiknum, um meiðsli Alberts.
Ísland komst í 1-0 í leiknum þegar Andri Lucas Guðjohnsen skoraði með skalla eftir glæsilega fyrirgjöf Hákonar Arnars Haraldssonar. Eistar jöfnuðu hins vegar í seinni hálfleik og úrslitin mikil vonbrigði.
Við tekur leikur Lúxemborg á þriðjudag, Búlgaríu á laugardag og svo mæta Strákarnir okkar Eistum aftur á þriðjudag í næstu viku. Leikirnir eru liður í C-deild Þjóðadeildarinnar.