Einkunnir leikmanna Íslands eftir vonbrigði í Laugardalnum

Íslenska karlalandsliðið hóf leik í C-deild Þjóðadeildarinnar í dag gegn Eistum í Laugardalnum.
Ísland var betri aðilinn í fyrri hálfleik þó Eistar hafi fengið gott færi til að komast yfir, en Hákon Rafn Valdimarsson varði vel í markinu.
Undir lok fyrri hálfleiks brutu Strákarnir okkar svo ísinn þegar Andri Lucas Guðjohnsen stangaði glæsilega fyrirgjöf Hákons Arnars Haraldssonar í netið.
Hákon Rafn þurfti aftur að taka á honum stóra sínum snemma í seinni hálfleik og í kjölfarið fengu gestirnir svo víti. Hákon varði spyrnuna hins vegar frábærlega.
Þegar útlit var fyrir að íslenska liðið væri að taka völdin á vellinum á ný jafnaði Maksim Paskotsi metin fyrir Eista með skallamarki.
Frammistaða Íslands í kjölfarið var fremur döpur og liðin skiptu með sér stigunum. Arfaslök byrjun á Þjóðadeildinni gegn lágt skrifuðu liði Eistlands.
Einkunnir leikmanna Íslands eru hér að neðan.
Hákon Rafn Valdimarsson - 8 (maður leiksins)
Sá til þess að ekki fór verr í dag. Átti tvær frábærar vörslur úr færum Eista og varði vítaspyrnu þeirra meistaralega.
Guðlaugur Victor Pálsson - 5
Þokkaleg frammistaða.
Stefán Teitur Þórðarson - 6
Kom inn í stöðu miðvarðar og leysti það verkefni nokkuð vel.
Daníel Leó Grétarsson - 4
Tapar skallaeinvíginu í marki Eista.
Mikael Egill Ellertsson (84’) - 4
Átti fína spretti en kom lítið sem ekkert út úr því.
Jón Dagur Þorsteinsson (75’) - 5
Var mjög líflegur í fyrri hálfleik og átti flottar fyrirgjafir sem sköpuðu usla. Hins vegar dapur seinni hálfleikur og má sennilega segja að hann hafi gefið Eistum of mikið pláss í fyrirgjöfinni sem varð að marki.
Ísak Bergmann Jóhannesson (75’) - 4
Kom frekar lítið úr Ísaki.
Hákon Arnar Haraldsson - 6
Átti frábæra stoðsendingu. Fín frammistaða.
Albert Guðmundsson (30’) - 5
Erfitt að dæma leik Alberts af þessum tæpa hálftíma sem hann spilaði áður en hann fór meiddur út af eftir að hafa lent illa á öxlinni. Sýndi þó rispur á upphafsmínútunum, vonandi verður okkar besti maður ekki lengi frá!
Andri Lucas Guðjohnsen (84’) - 7
Vann vel fyrir liðið, eins og nær alltaf, og skoraði snoturt skallamark.
Orri Steinn Óskarsson - 4
Sást lítið til fyrirliðans sem hafði líka úr litlu að moða.
Varamenn
Ísak Snær Þorvaldsson (30’) - 3
Arnór Sigurðsson (75’) - 6
Gylfi Þór Sigurðsson (75’) - 6
Aðrir spiluðu of lítið til að fá einkunn