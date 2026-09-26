Arfaslök tölfræði Arnars - Svona er samanburðurinn við síðustu landsliðsþjálfara

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta olli miklum vonbrigðum í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar gegn Eistlandi í kvöld. Tölfræði Arnars Gunnlaugssonar landsliðsþjálfara er ekki frábær frá því hann tók við hvað úrslit varðar.
Ísland féll niður í C-deild Þjóðadeildarinnar í fyrra í fyrstu leikjum Arnars. Liðið hefur aldrei verið eins neðarlega. Strákarnir okkar eru í riðli með Eistlandi, Búlgaríu og Lúxemborg og eiga á pappírnum að vera besta liðið.
Ísland gerði hins vegar 1-1 jafntefli á heimavelli gegn Eistlandi í kvöld og má þakka frábærri frammistöðu Hákon Rafns Valdimarssonar, sem meðal annars varði víti í leiknum, fyrir að ekki fór verr.
Um áratugur er síðan íslenska landsliðið vann sig inn í hug og hjörtu heimsins með framgöngu sinni í lokakeppnum EM og HM en það er áhugavert að skoða tölfræði þeirra þjálfara sem hafa stýrt liðinu frá gósentíðinni undir stjórn Lars Lagerback og Heimis Hallgrímssonar.
Age Hareide heitinn er með besta sigurhlutfall landsliðsþjálfara á þessum tíma, eða 37 prósent. Þar á eftir kemur Erik Hamren, svo Arnar Þór Viðarsson og nafni hans Arnar Gunnlaugs rekur lestina með aðeins 19 prósent sigurhlutfall.
Einu sigrarnir í keppnisleik frá því Arnar tók við fyrir einu og hálfu ári komu gegn Aserbaidsjan, heima og úti, í undankeppni HM en svo vann liðið sterkan útisigur á Skotlandi í vináttulandsleik.
Hér að neðan má sjá tölfræðina í heild. Þar er ekki greint á milli keppnis- og vináttuleikja og styrkleiki andstæðinga jafnframt ekki tekinn inn í reikninginn. Það er þó óhætt að fullyrða að núverandi landsliðsþjálfari vill sjá sigurhlutfall sitt hækka. Hann og liðið fá tækifæri til þess strax á næstu dögum, en framundan eru þrír leikir í Þjóðadeildinni á komandi tíu dögum og svo eru tveir leikir í nóvember.
Erik Hamren
27 leikir - 9 sigrar (33%) - 5 jafntefli (19%) - 13 töp (48%)
Arnar Þór Viðarsson
31 leikur - 8 sigrar (26%) - 11 jafntefli (35%) - 12 töp (39%)
Age Hareide
19 leikir - 7 sigrar (37%) - 2 jafntefli (10%) - 10 töp (53%)
Arnar Gunnlaugsson
16 leikir - 3 sigrar (19%) - 4 jafntefli (25%) - 9 töp (56%)
Tölfræði fengin á Transfermarkt