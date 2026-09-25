Vonast til að Hákon verði klár í alla leikina en annars standa góðir kostir til boða

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gat ekki fullyrt að Hákon Rafn Valdimarsson yrði klár í að standa í rammanum í öllum fjórum landsleikjum Íslands á næstu dögum, en staðan lofar góðu.
Elías Rafn Ólafsson meiddist með Midtjylland á dögunum og verður frá næstu mánuði. Hákon er því fyrsti kostur en hann hefur verið að glíma við meiðsli í baki. Sjálfur segir hann stöðuna á sér þó góða og Arnar tekur undir það.
„Að svo stöddu já. Hann er búinn að æfa vel í vikunni, búinn að byggja sig upp hægt og hljótt,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í Laugardalnum, spurður að því hvort Hákon verði klár í alla fjóra leikina í Þjóðadeildinni nú í kringum mánaðarmótin.
„Það er erfitt að segja til um hvort einhver leikmaður sé til í að spila fjóra leiki á svona skömmum tíma með öllum ferðalögum sem því fylgja.
Þetta er hópíþrótt og við þurfum á öllum að halda. Það var leiðinlegt að missa Elías en við fengum Rúnar Alex og Anton Ara inn svo við erum mjög vel settir hvað markvarðastöðuna varðar,“ sagði Arnar enn fremur.