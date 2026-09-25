Telja að auðveldlega hefði mátt koma í veg fyrir dauða 21 árs sonar þeirra - Ekkert gert með niðurstöður rannsóknar

Foreldrar Billy Vigar, fyrrum leikmanns Arsenal sem lést langt um aldur fram, gagnrýna enska knattspyrnusambandið harðlega og telja að hægt hefði verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra.
Vigar lést aðeins 21 árs gamall eftir að hafa rekist á steyptan vegg við völlinn í leik með Chichester City gegn Wingate & Finchley. Hann hlaut alvarlegan heilaskaða, var haldið sofandi en lést fimm dögum síðar.
Foreldrar hans benda á að fleiri alvarleg slys hafi áður orðið við svipaðar aðstæður. Alex Fletcher neyddist meðal annars til að hætta í fótbolta eftir að hafa rekist á auglýsingaskilti árið 2022 og hlotið lífshættulega höfuðáverka. Í kjölfarið fór enska knattspyrnusambandið yfir aðstæður á völlum á Englandi en móðir Vigar segir ekkert hafa verið gert með niðurstöðurnar.
„Hann átti allt lífið fram undan. Hann var 21 árs og dó við að spila fótbolta þegar þess þurfti ekki,“ sagði Camilla Vigar. „Mér finnst að enska knattspyrnusambandið hefði getað komið í veg fyrir dauða Billy því það hafði fengið svo margar viðvaranir.“
Sambandið hefur nú bannað fasta veggi úr múrsteinum og steypu við velli í stórum hluta neðri deilda karla og kvenna á Englandi. Foreldrar Vigar vilja að reglurnar gildi á öllum stigum enska boltans.