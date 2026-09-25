Strákarnir okkar ætla að sýna að þeir eigi heima ofar

Leikmenn íslenska karlalandsliðsins og þjálfarateymi eru meira en klárir í leikinn við Eistland á morgun og ætla sér að sýna hvað í þeim býr.
Ísland mætir Eistum í fyrsta leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar, þangað sem liðið féll í fyrra, hér heima og við taka þrír leikir til viðbótar á næstu dögum.
„Undirbúningurinn hefur gengið mjög vel. Við höfum átt frábærar æfingar og það er góður andi í hópnum. Strákarnir eru orkumiklir og þessi vika hefur verið virkilega skemmtileg.
Ég held að strákarnir séu bara mjög spenntir og ég líka, vonandi bara við öll,“ segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari í aðdraganda leiksins.
Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirliði segir alveg ljóst að íslenska liðið ætli sér að komast upp úr C-deild Þjóðadeildarinnar sem fyrst.
„Krafan sem við setjum á sjálfa okkur er að vera efstir í riðlinum. Það er eitthvað sem við viljum sýna fólkinu sem mætir á völlinn, að við ætlum ekki að stoppa lengi í C-deildinni. Okkur finnst við eiga heima ofar.“