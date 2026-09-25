Stórtíðindi frá Englandi - City brotlegt í næstum öllum ákæruliðum og þung refsing gæti beðið

Manchester City er talið brotlegt í 114 af þeim 115 ákæruliðum sem enska úrvalsdeildin lagði fram gegn félaginu vegna meintra brota á fjármálareglum. The Athletic greinir frá.
Refsing hefur ekki verið ákveðin og segir miðillinn alla möguleika enn vera á borðinu. Þar á meðal eru sektir, stigafrádráttur og jafnvel brottrekstur úr ensku úrvalsdeildinni. City er sagt ætla að áfrýja niðurstöðunni.
Málið snýr að meintum brotum á árunum 2009 til 2018. City var meðal annars sakað um að hafa ekki veitt réttar fjárhagsupplýsingar, gefið rangar upplýsingar um greiðslur til leikmanna og þjálfara og brotið fjármálareglur UEFA og ensku úrvalsdeildarinnar.
City hefur alla tíð hafnað ásökununum. Félagið hefur því ekki tjáð sig efnislega um niðurstöðuna og vísar áfram til fyrri yfirlýsingar sinnar þar sem það segist hafa gögn sem styðji málstað þess.
Óvíst er hvenær refsing verður ákveðin en niðurstaðan gæti haft gríðarleg áhrif á City. Félagið hefur unnið átta Englandsmeistaratitla frá því Sheikh Mansour tók við því árið 2008.