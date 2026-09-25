Ráðleggur United að reka ekki Carrick - Eigi skilið tvo mánuði í viðbót

Jamie Carragher telur að Manchester United eigi að halda tryggð við Michael Carrick þrátt fyrir slaka byrjun liðsins á tímabilinu.
United hefur aðeins fengið fimm stig úr fyrstu fimm leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni, sem jafnar verstu byrjun félagsins á tímabili í deildinni.
Carragher segir þó að Carrick eigi að fá tímabilið til að koma ró á félagið.
„Það væri fáránlegt að losa sig við Michael Carrick,“ sagði Carragher í The Overlap Fan Debate.
Hann bætti við að hann sæi Carrick ekki endilega sem langtímalausn hjá United heldur sem manninn sem gæti komið félaginu í gegnum erfiðan kafla áður en annar tæki við.
Carrick tók við eftir Ruben Amorim á síðasta tímabili og stýrði United í þriðja sæti og þar með í Meistaradeildina.
Carragher telur það eiga að vera meginmarkmið United nú.
„Þeir þurfa ekki að hugsa um að vinna deildina. Þeir þurfa fyrst og fremst að tryggja sér Meistaradeildarsæti aftur.“
Carrick hefur unnið 14 af 24 leikjum sínum við stjórnvölinn hjá United.