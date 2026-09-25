Óvænt orðaður við enska boltann

Dani Olmo, leikmaður Barcelona, er orðaður við Englandsmeistara Arsenal.
Talið er að fulltrúar leikmannsins hafi sett sig í samband við Skytturnar, en hann ku horfa í kringum sig, þrátt fyrir að vera samningsbundinn Börsungum til 2030.
Olmo, sem gekk í raðir Barcelona árið 2024 og hefur spilað þar við góðan orðstýr, getur spilað á kantinum, fremst á miðjunni og jafnvel sem fremsti maður. Gæti slík fjölhæfni heillað Mikel Arteta, stjóra Arsenal.
Það er þó talið að það myndi kosta töluverða upphæð að kaupa Spánverjann og því spurning hvort Arsenal taki málið lengra.