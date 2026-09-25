Myndband sem vekur athygli - Dorgu tók leikmann Arsenal föstum tökum

Patrick Dorgu, leikmaður Manchester United, vakti mikla athygli fyrir afar sérstaka tæklingu á Martin Odegaard í leik Danmerkur og Noregs í Þjóðadeildinni.
Atvikið átti sér stað á 70. mínútu þegar staðan var 2-2. Odegaard lék þá framhjá Dorgu á hægri kantinum en Daninn brást við með því að grípa í treyju fyrirliða Arsenal og toga hann niður.
Á myndskeiðum af atvikinu leit nánast út fyrir að Dorgu væri að reyna að toga buxurnar niður um Odegaard, sem varð til þess að stuðningsmenn gerðu mikið grín að atvikinu á samfélagsmiðlum.
„Dorgu vildi fá treyju Odegaard hvað sem það kostaði,“ skrifaði einn.
Dorgu fékk gult spjald fyrir brotið. Noregur vann leikinn 3-2 eftir að Erling Haaland skoraði sigurmarkið á 74. mínútu.
What am I watching? 😂 pic.twitter.com/dd1YmpZe64
— Odegaard (@Martin08fanpage) September 24, 2026