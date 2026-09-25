Möguleiki á að þetta verði niðurstaðan - „Hægt að selja fólki það“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Það er ekkert launungarmál að stemningin hefur verið meiri fyrir karlalandsliðinu, sem hefur leik í Þjóðadeildinni í dag.
„Mér fannst það vel orðað hjá Jóni Degi sem sagði að liðið væri bara búið að koma sér í þessa stöðu og að það væri undir þeim komið að snúa þessu við. Það getur gerst mjög fljótt ef menn taka nokkra sannfærandi sigra,“ sagði Hörður.
Ísland er í Þjóðadeild C en góð úrslit þar gefa möguleika á að komast á EM 2028.
„Segjum að þessi gluggi fari vel, sigrar detti inn og spilamennska jákvæð, er hægt að fara að selja fólki það að umspilssæti sé í húfi í nóvember og þá er þetta orðið töluvert meira spennandi,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.