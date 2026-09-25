Mattías Kjeld seldur til KR

Mattías Kjeld er farinn frá Gróttu til KR eftir frábært tímabil í Lengjudeildinni.
Mattías kom til Gróttu frá Val fyrir tímabilið og skoraði tíu mörk. Tekur hann nú skrefið í Bestu deildina.
Tilkynning Gróttu
Mattías hefur verið seldur til KR og mun koma til með að spila með liðinu í Bestu deildinni á næsta ári.
Mattías átti frábært tímabil með Gróttu í Lengjudeildinni og vakti þar verðskuldaða athygli fyrir frammistöðu sína. Hann skoraði 10 mörk, var fimm sinnum valinn í lið umferðarinnar og var valinn efnilegasti leikmaður Lengjudeildarinnar 2026
Yfirmaður knattspyrnumála, Arnar Axelsson segir:
,,Saga Mattíasar Kjeldar með Gróttu er skýrt dæmi um það sem félagið stendur fyrir. Hér fá ungir leikmenn tækifæri til að blómstra, þróast og taka næsta skref.
Mattías kom til okkar í mars og nýtti umhverfið svo sannarlega til hins ýtrasta. Við erum stolt af því að hafa fengið að vera hluti af hans vegferð og sjá hann vaxa sem knattspyrnumann og einstakling. Hann bætist í stóran hóp leikmanna úr okkar röðum sem hafa verið valdir efnilegastir í deildinni undanfarin ár. Þetta endurspeglar þá stefnu sem Grótta hefur markað.
Við óskum Mattíasi alls hins besta á nýjum stað og hlökkum til að fylgjast með honum halda áfram að vaxa”
Mattías segir:
,,Mér var tekið vel frá fyrsta degi og félagið hefur hjálpað mér mikið í minni þróun sem leikmaður.
Ég vil þakka Rúnari, Paul og strákunum í liðinu fyrir frábært tímabil. Grótta mun alltaf eiga sérstakan stað í mínu hjarta og ég mun spenntur fylgjast með félaginu og styðja við bakið á þeim í framtíðinni. Takk fyrir mig Grótta”