Hafa samband
DV
433

Magnaður Haaland bætti enn eitt metið í gær - Tók fram úr Zlatan

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 25. september 2026 18:00
Getty Images

Erling Haaland skráði nafn sitt enn á ný í sögubækurnar þegar hann skoraði tvö mörk fyrir Noreg gegn Danmörku í Þjóðadeildinni í gær.

Með mörkunum fór Haaland upp í 64 mörk fyrir norska landsliðið og tók þar með fram úr Zlatan Ibrahimovic sem markahæsti skandinavíski karlalandsliðsmaður sögunnar.

Zlatan skoraði 62 mörk fyrir Svíþjóð á sínum landsliðsferli.

Það sem gerir afrek Haaland enn athyglisverðara er að hann hefur aðeins þurft 56 landsleiki til að skora mörkin 64.

Næstir á listanum eru Danirnir Poul Nielsen og Jon Dahl Tomasson, sem skoruðu báðir 52 landsliðsmörk.

Haaland, sem er 26 ára, hefur því þegar skapað sér nokkuð forskot á toppi listans og miðað við markahraða hans gæti metið orðið ansi erfitt viðureignar fyrir næstu kynslóðir.

Tvö mörk gegn Dönum dugðu þannig til að slá enn eitt stórt metið.

Fleiri fréttir