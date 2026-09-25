Magnaður Haaland bætti enn eitt metið í gær - Tók fram úr Zlatan

Erling Haaland skráði nafn sitt enn á ný í sögubækurnar þegar hann skoraði tvö mörk fyrir Noreg gegn Danmörku í Þjóðadeildinni í gær.
Með mörkunum fór Haaland upp í 64 mörk fyrir norska landsliðið og tók þar með fram úr Zlatan Ibrahimovic sem markahæsti skandinavíski karlalandsliðsmaður sögunnar.
Zlatan skoraði 62 mörk fyrir Svíþjóð á sínum landsliðsferli.
Það sem gerir afrek Haaland enn athyglisverðara er að hann hefur aðeins þurft 56 landsleiki til að skora mörkin 64.
Næstir á listanum eru Danirnir Poul Nielsen og Jon Dahl Tomasson, sem skoruðu báðir 52 landsliðsmörk.
Haaland, sem er 26 ára, hefur því þegar skapað sér nokkuð forskot á toppi listans og miðað við markahraða hans gæti metið orðið ansi erfitt viðureignar fyrir næstu kynslóðir.
Tvö mörk gegn Dönum dugðu þannig til að slá enn eitt stórt metið.