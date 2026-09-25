Kæmi mjög á óvart ef gríðarlega áhugasamur Aron starfar ekki innan fótboltans í framtíðinni

Aron Einar Gunnarsson, einn besti landsliðsmaður sögunnar, tilkynnti á dögunum að landsleikir hans í Þjóðadeildinni nú í haust yrðu hans síðustu fyrir Íslands hönd. Ekki er ólíklegt að hann starfi áfram í kringum landsliðið í framtíðinni.
„Hann kemur inn með mikla reynslu og þekkingu og hefur verið leiðtogi hópsins í mörg ár, þú þarft ekki fyrirliðabandið til að vera hluti af leiðtogahópnum.
Hvort sem hann spilar eina, núll eða níutíu mínútur ætlast ég til þess að hann verði alltaf jafn faglegur og hann er, að hann gefi af sér innan vallar og utan,“ sagði Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari um hlutverk Arons í komandi leikjum.
Leiðtogahæfni er þó ekki eina ástæða þess að Aron Einar spilar enn með íslenska landsliðinu.
„Hann er í hópnum því hann er enn frábær leikmaður. Ég held að hann og Gylfi munu báðir leggja sitt af mörkum í þessum glugga og svo aftur í nóvember,“ sagði Arnar.
Hann var spurður að því hvort það hafi verið rætt að Aron Einar verði í hlutverki utan vallar í framtíðinni.
„Við höfum ekki rætt það beint en miðað við hversu áhugasamur hann er um að fylgjast með því sem er í gangi á bak við tjöldin, hjá þjálfarateyminu og þess háttar kæmi það mér verulega á óvart ef hans framtíð verður ekki í fótboltanum þegar skórnir fara á hilluna,“ sagði Arnar.