Íslensku strákarnir gerðu jafntefli við Frakka - Sjáðu geggjað mark Daníels

Íslenska U-21 árs landsliðið gerði ansi sterkt jafntefli við Frakka í undankeppni EM á heimavelli Þróttar í Laugardalnum í dag.
Mathys Tel kom gestunum yfir eftir rúman hálftíma leik en snemma í þeim seinni jafnaði Daníel Tristan Guðjohnsen með marki úr aukaspyrnu.
Lokatölur 1-1 og úrslitin þýða að Ísland er í þriðja sæti riðilsins með 12 stig, tveimur stigum á eftir Sviss og fimm á eftir Frökkum.
Annað sætið gefur þátttökurétt í umspili um sæti á EM og eiga Ísland og Sviss eftir að mætast, hér heima á þriðjudag.
Sjáðu mark Daníels hér að neðan.