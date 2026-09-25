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DV
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Íslensku strákarnir gerðu jafntefli við Frakka - Sjáðu geggjað mark Daníels

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 25. september 2026 16:55
Daníel Tristan Guðjohnsen. Mynd DV/KSJ

Íslenska U-21 árs landsliðið gerði ansi sterkt jafntefli við Frakka í undankeppni EM á heimavelli Þróttar í Laugardalnum í dag.

Mathys Tel kom gestunum yfir eftir rúman hálftíma leik en snemma í þeim seinni jafnaði Daníel Tristan Guðjohnsen með marki úr aukaspyrnu.

Lokatölur 1-1 og úrslitin þýða að Ísland er í þriðja sæti riðilsins með 12 stig, tveimur stigum á eftir Sviss og fimm á eftir Frökkum. 

Annað sætið gefur þátttökurétt í umspili um sæti á EM og eiga Ísland og Sviss eftir að mætast, hér heima á þriðjudag.

Sjáðu mark Daníels hér að neðan.

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