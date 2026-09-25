Hefur breytt þessum þremur hlutum í lífinu - „Allir segja að ég sé á einhverjum penna“

Wayne Rooney hefur opnað sig um mikla líkamlega breytingu sína undanfarna mánuði og neitar því að hafa notað megrunarsprautur á borð við Ozempic eða Mounjaro.
Rooney, sem er fertugur, vakti athygli fyrir breytt útlit þegar hann starfaði sem sérfræðingur hjá BBC á heimsmeistaramótinu í sumar.
Hann segir árangurinn fyrst og fremst koma til vegna þess að hann hafi hætt að drekka áfengi, bætt mataræðið og tekið æfingar fastari tökum.
„Mér líður frábærlega. Ég hef ekki drukkið í töluverðan tíma og vildi einfaldlega verða heilbrigðari,“ sagði Rooney í This Morning.
Hann bætti við að margir hefðu gert ráð fyrir að hann væri á lyfjum til þyngdartaps.
„Allir segja að ég sé á einhverjum penna en það er ég ekki. Ég er í alvörunni að leggja hart að mér til að líta betur út og verða heilbrigðari.“
Rooney segir föðurhlutverkið hafa verið stóran hvata. Eftir að leikmannaferlinum lauk hafi hann komist í óheilbrigða rútínu og drukkið of mikið.
Nú vilji hann vera meira til staðar fyrir syni sína fjóra og njóta tímans með þeim.